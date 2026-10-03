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Бруну о Роналду: «Я сказал ему, что он никогда не перестанет быть величайшим символом Португалии, что бы ни случилось. Я прошу, чтобы страна не разделялась по разные стороны»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о ситуации с Криштиану Роналду , ранее покинувшим национальную команду из-за конфликта с тренером Жорже Жезушем.

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