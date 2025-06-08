Филолог: в России изменится произношение слова «свекла»

В перспективе возможен вариант, при котором разговорное произношение слова «свеклА» станет таким же популярным и частоиспользуемым, как официальная литературная норма слова «свЁкла», сообщила доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.
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