Политика как он...
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Политика как она есть

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Филолог: в России изменится произношение слова «свекла»

Филолог: в России изменится произношение слова «свекла»

В перспективе возможен вариант, при котором разговорное произношение слова «свеклА» станет таким же популярным и частоиспользуемым, как официальная литературная норма слова «свЁкла», сообщила доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.

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