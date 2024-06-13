НАСА отреагировало на слухи о переговорах по отработке сценария ЧП на МКС

НАСА: переговоры по отработке сценария ЧП на МКС попали в прямой эфир по ошибке Фрагмент переговоров при отработке учебного сценария внештатной ситуации на борту Международной космической станции (МКС) попал в эфир прямой трансляции НАСА по ошибке.