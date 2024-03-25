Два депутата Думы ХМАО собираются сложить мандаты

Депутаты Думы ХМАО Алексей Андреев и Петр Созонов собираются сложить мандаты. Об этом сообщил telegram-канал «5 этаж», который считается неофициальным рупором внутриполитического блока окружного правительства.
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