Врачи оценили состояние лидера южнокорейской оппозиции после ранения в шею

REUTERS/Yonhap Состояние лидера южнокорейской оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёна, которого ранили в шею во время пресс-конференции, оценивается как неопасное для жизни, сообщили в агентстве Yonhap.