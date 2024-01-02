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Врачи оценили состояние лидера южнокорейской оппозиции после ранения в шею

Врачи оценили состояние лидера южнокорейской оппозиции после ранения в шею

REUTERS/Yonhap Состояние лидера южнокорейской оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёна, которого ранили в шею во время пресс-конференции, оценивается как неопасное для жизни, сообщили в агентстве Yonhap.

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