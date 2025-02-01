Зеленский сообщил, что после его встречи с Трампом нужны переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Associated Press (AP), что время для контактов с РФ по урегулированию конфликта придет после того, как он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом.
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