Глава МИД Новой Зеландии призвала сограждан покинуть Иран

Гражданам Новой Зеландии стоит воздержаться от поездок в Иран, а те, кто находится в этой стране, должны незамедлительно ее покинуть, заявила министр иностранных дел Нанаия Махута, 26 октября сообщает пресс-служба правительства Новой Зеландии.