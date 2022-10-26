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Глава МИД Новой Зеландии призвала сограждан покинуть Иран

Глава МИД Новой Зеландии призвала сограждан покинуть Иран

Гражданам Новой Зеландии стоит воздержаться от поездок в Иран, а те, кто находится в этой стране, должны незамедлительно ее покинуть, заявила министр иностранных дел Нанаия Махута, 26 октября сообщает пресс-служба правительства Новой Зеландии.

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