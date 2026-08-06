Политика как он...
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Политика как она есть

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Times: Рубио призвал Лондон увеличить оборонные расходы

Times: Рубио призвал Лондон увеличить оборонные расходы

оссекретарь США Марко Рубио призвал Великобританию увеличить расходы на оборону, пишет The Times. По данным газеты, соответствующее заявление Рубио сделал во время первых переговоров в Вашингтоне с новым главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом.

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