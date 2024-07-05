Аналитик НТИ Пермяков: во время грозы молния может ударить в телефон

Во время грозы опасно использовать и брать в руки предметы, которые могут проводить электричество. В том числе нельзя использовать смартфон, так как это повышает риск удара молнии из-за металла в его конструкции, объяснил RT замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.