Аналитик НТИ Пермяков: во время грозы молния может ударить в телефон

Во время грозы опасно использовать и брать в руки предметы, которые могут проводить электричество. В том числе нельзя использовать смартфон, так как это повышает риск удара молнии из-за металла в его конструкции, объяснил RT замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
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