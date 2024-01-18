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Galax представила разогнанную GeForce RTX 4070 Super HOF OC Lab Master-X с запасом мощности в 320 В...

Galax представила разогнанную GeForce RTX 4070 Super HOF OC Lab Master-X с запасом мощности в 320 В...

Galax представила разогнанную GeForce RTX 4070 Super HOF OC Lab Master-X с запасом мощности в 320 ВтКомпания Galax сообщила о планах освежить свою фирменную серию видеокарт HOF OC Lab новыми моделями GeForce RTX 4000 Super.

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