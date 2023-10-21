Глава МИД ПМР Игнатьев: в Молдавии призывают применить опыт Баку в Карабахе

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил в интервью РИА Новости, что ряд политиков в Молдавии призывают применить в Приднестровье опыт Азербайджана в Нагорном Карабахе.
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