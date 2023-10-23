Провалившийся в США Бурковский вернулся в Россию

Жиды захватили сми и кино и выплачивают себе немерянное бабло и никто это не контролирует, из клоунов делают олигархов.

НС

НАТАЛЬЯ Силкина

Ну и зачем было давать ему эту роль, не буду даже смотреть этот фильм,чтобы впредь не снимали этих уродов,да и где талант, вполне посредственность артист.