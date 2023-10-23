На фоне специальной военной операции известный российский актер театра и кино Андрей Бурковский перевез семью в США.
Провалившийся в США Бурковский вернулся в Россию
Комментарии
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ворон мистик
Жиды захватили сми и кино и выплачивают себе немерянное бабло и никто это не контролирует, из клоунов делают олигархов.
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3 д.
НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Ну и зачем было давать ему эту роль, не буду даже смотреть этот фильм,чтобы впредь не снимали этих уродов,да и где талант, вполне посредственность артист.
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3 д.
ВФ
Владимир Федюнин
Вообще пускать в Россию нельзя бегунов. Предатель если передал один раз предаст снова
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3 д.
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