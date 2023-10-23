Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

72 050 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя
    можно ее забыть навсегда,она просто превратилась в а моль .....Россияне поддержа...
  • Алатырка
    А жидовских терористов, убивающих наших людей - куда закопать?Тысячи россиян от...
  • Георгий Михалев
    Молодцы!!! Закопайте этих исламских террористов в их же туннелях.Тысячи россиян от...

Провалившийся в США Бурковский вернулся в Россию

Провалившийся в США Бурковский вернулся в Россию

На фоне специальной военной операции известный российский актер театра и кино Андрей Бурковский перевез семью в США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ворон мистик
Жиды захватили сми и кино и выплачивают себе немерянное бабло и никто это не контролирует, из клоунов делают олигархов.
Ответить
3 д.
НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Ну и зачем было давать ему эту роль, не буду даже смотреть этот фильм,чтобы впредь не снимали этих уродов,да и где талант, вполне посредственность артист.
Ответить
3 д.
ВФ
Владимир Федюнин
Вообще пускать в Россию нельзя бегунов. Предатель если передал один раз предаст снова
Ответить
3 д.

Картина дня

наверх