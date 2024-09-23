Руководство Украины построило весь свой хваленый «план победы» вокруг лишь одного пункта – попытки втянуть Запад в полноценную войну с Россией из-за разрешения бить его оружием по старой территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии