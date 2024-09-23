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Несекретные материалы

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Вашингтон обиделся: Зеленский пересек «красные линии» Америки – Times

Вашингтон обиделся: Зеленский пересек «красные линии» Америки – Times

Руководство Украины построило весь свой хваленый «план победы» вокруг лишь одного пункта – попытки втянуть Запад в полноценную войну с Россией из-за разрешения бить его оружием по старой территории России.

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