Кем стал Андрей Громов — мальчик Трофимов из фильма «Офицеры»

46 лет назад на экраны вышел фильм о любви к Родине, к жизни и к женщинеРоль внука главных героев ленты - Алексея и Любы (их сыграли Георгий Юматов и Алина Покровская) - исполнил 11-летний москвич Андрей Громов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии