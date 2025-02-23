Юрий Подоляка Обстановка в Курской области на 22.02.2025: российские войска сомкнули котел! Ситуация на фронте продолжает стремительно меняться, и последние сутки принесли крайне важные, если не сказать – решающие, новости с Курского направления.
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