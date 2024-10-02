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Поэт Осиашвили: Добрынина похоронят 3 октября, если успеют подготовить документы

Поэт Осиашвили: Добрынина похоронят 3 октября, если успеют подготовить документы

Вячеслав Добрынин ушел из жизни 1 октября. Согласно сообщениям Kp.ru, поэт-песенник Симон Осиашвили рассказал, что похороны мэтра планируется провести 3 октября на Троекуровском кладбище в Москве, при условии оформления всех необходимых документов в установленные сроки.

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