Поэт Осиашвили: Добрынина похоронят 3 октября, если успеют подготовить документы

Вячеслав Добрынин ушел из жизни 1 октября. Согласно сообщениям Kp.ru, поэт-песенник Симон Осиашвили рассказал, что похороны мэтра планируется провести 3 октября на Троекуровском кладбище в Москве, при условии оформления всех необходимых документов в установленные сроки.