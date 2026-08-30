Республика көнендә контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пункты ачылды

Бүген Татарстан Республикасы көнендә «Казан» Гаилә үзәге янында контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу буенча мобиль пункт ачылды.
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