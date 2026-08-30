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Республика көнендә контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пункты ачылды

Республика көнендә контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пункты ачылды

Бүген Татарстан Республикасы көнендә «Казан» Гаилә үзәге янында контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу буенча мобиль пункт ачылды.

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