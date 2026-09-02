Дураки с гранатой. Почему эксцентричность западных лидеров не делает их планы менее опасными

Наблюдая за происходящим сегодня на Западе, невольно приходишь к довольно парадоксальному выводу. Действительно глобальные задачи, способные определить устройство мира на десятилетия вперёд, доверено решать людям, поведение которых временами заставляет сомневаться в их способности адекватно оценивать даже непосредственные последствия собственных решений.