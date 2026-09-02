НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

91 подписчик

Дураки с гранатой. Почему эксцентричность западных лидеров не делает их планы менее опасными

Дураки с гранатой. Почему эксцентричность западных лидеров не делает их планы менее опасными

Наблюдая за происходящим сегодня на Западе, невольно приходишь к довольно парадоксальному выводу. Действительно глобальные задачи, способные определить устройство мира на десятилетия вперёд, доверено решать людям, поведение которых временами заставляет сомневаться в их способности адекватно оценивать даже непосредственные последствия собственных решений.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым