«Битва за Севастополь»: Война - это такая жизнь

Война - это такая жизнь 1942 год. Людмила Павличенко (Юлия Пересильд), снайпер, чьи пули в ходе первого года войны настигли более 300 немецких солдат и офицеров, в составе советской делегации приезжает в США, где журналисты ее прозвали «Леди Смерть».