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Der Spiegel: власти ФРГ работают над «планом мести» России за инцидент с БПЛА

Der Spiegel: власти ФРГ работают над «планом мести» России за инцидент с БПЛА

В ФРГ работают над планом ответных мер против России после инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпцига, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве.

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