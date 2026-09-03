Der Spiegel: власти ФРГ работают над «планом мести» России за инцидент с БПЛА

В ФРГ работают над планом ответных мер против России после инцидента с БПЛА в аэропорту Лейпцига, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в правительстве.
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