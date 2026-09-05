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ИА Реалист

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ООН приняла новую карту мира: Африка больше, США меньше

ООН приняла новую карту мира: Африка больше, США меньше

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). 4 сентября Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая впервые за почти 500 лет меняет карту мира, которой человечество пользовалось с XVI века.

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