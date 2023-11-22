БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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105 лет назад Германия упустила победу в Первой мировой

105 лет назад Германия упустила победу в Первой мировой

Участие русских бригад в боях на Западном фронте и на Балканах прошло мимо внимания историков Александр Широкорад На фото: радостные толпы парижан толпятся у Страсбургского памятника 11 ноября 1918 года в Париже, Франция, чтобы отпраздновать окончание войны.

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