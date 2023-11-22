105 лет назад Германия упустила победу в Первой мировой

Участие русских бригад в боях на Западном фронте и на Балканах прошло мимо внимания историков Александр Широкорад На фото: радостные толпы парижан толпятся у Страсбургского памятника 11 ноября 1918 года в Париже, Франция, чтобы отпраздновать окончание войны.