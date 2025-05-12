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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Факел» обратится в ЭСК после матча с «Локо». Клуб считает, что Кукуян ошибочно не поставил пенальти за отмашки руками Пиняева и Погостнова в штрафной

«Факел» обратится в ЭСК после матча с «Локо». Клуб считает, что Кукуян ошибочно не поставил пенальти за отмашки руками Пиняева и Погостнова в штрафной

В 28-м туре Мир РПЛ воронежцы уступили железнодорожникам дома со счетом 0:1. Бригаду арбитров возглавлял Евгений Кукуляк.

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