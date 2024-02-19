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Крымская газета

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Илья Подорога: поднятый российский флаг на памятнике Затопленным кораблям в 2014 году, ранение в зоне СВО и два ордена Мужества

Илья Подорога: поднятый российский флаг на памятнике Затопленным кораблям в 2014 году, ранение в зоне СВО и два ордена Мужества

Старший лейтенант Илья Подорога находится в зоне боевых действий с самого начала СВО. Недавно командир мотострелковой роты стал кавалером двух орденов Мужества.

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Надежда Белугина
Какое прекрасное, светлое лицо, замечательные мысли и дела!
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