Демонстративно русофобские шаги властей Казахстана сразу после визита Мишустина

Темы дняПолитикаДемонстративно русофобские шаги властей Казахстана сразу после визита Мишустина19 августа вице-министром информации и общественного развития Республики Казахстан назначен Аскар Куанышевич Умаров.Вернуться к статье177НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ПашнинЧто то с руководством Казахстана происходит непонятно что.Иван НаблюдательЧто непонятного? Продались США и туркам. Деньги у них не пахнут.евгений кузинПора уже вам понять,что нет никаких братских стран!а вы каждый раз делаете круглые глаза!Анатолий Селиванова что Мишустин Не смог прямо этому казаху Сказать - или всех своих баранов сажаешь или на убой или мы сами примем Серьезные МерыИван НаблюдательМишустин не политик, а хозяйственный руководитель по его сути. Он думает только про товарооборот и доллары.Дмитрий ЗимнюковТост: "У казахов есть такой обычай, когда в семье рождается сын, отец сажает дерево. Когда сын вырастает идиотом, отец срубает дерево. Так выпьем же великие казахские степи."ХВхохлов владимирНеправильно осуждать и критиковать, не наше это дело. Надо возбуждать уголовные дела, заочно выносить приговоры и по прибытию в Россию приводить их в исполнение (10 лет каторжных работ)евгений кузинИ вводить экономические санкции и визовый режим.Юрийа ведь он ни дня не работал. да и наши чинуши то же. выросло поколение потребителей.и не важно какой национальности.казаки или казахи.Елена КозловаПерестарался авторишка. Жилы рвет ради Запада: рассорить нас с Казахстаном - розовая мечта мировых либералов. В следующей статье мы видим: На создателя "языковых патрулей" в Казахстане завели дело.Анфиса ИвановаВам нравится новый министр информации Казахстана???!!! Этот ублюдок?!ВФВиктор Фурцевну ты и курицаевгений кузинМожет хватит мантр о всяких братьев?!болгары,хохлы, теперь казахи..нет и не было у России братьев!приживалы и приспособленцы были.и хватит нести эту старую отрыжку о не братьях.и на Запад работаете в данном случае-вы!Александр ЧеремухинВот такие идиоты и поставят Казахстан на колени. ОбиАлександр ЧеремухинВот такие идиоты и поставят Казахстан на колени. ОбиАлександр ЧеремухинВот такие идиоты и поставят Казахстан на колени. ОбиАлександр ЧеремухинВот только тогда прийдется извиняться перед турками или китайцами,а ещё хуже перед талибами.Комментировать
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