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Демонстративно русофобские шаги властей Казахстана сразу после визита Мишустина

Демонстративно русофобские шаги властей Казахстана сразу после визита Мишустина

19 августа вице-министром информации и общественного развития Республики Казахстан назначен Аскар Куанышевич Умаров.

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Валерий Пашнин
Что то с руководством Казахстана происходит непонятно что.
Иван Наблюдатель
Что непонятного? Продались США и туркам. Деньги у них не пахнут.
евгений кузин
Пора уже вам понять,что нет никаких братских стран!а вы каждый раз делаете круглые глаза!
Анатолий Селиванов
а что Мишустин Не смог прямо этому казаху Сказать - или всех своих баранов сажаешь или на убой или мы сами примем Серьезные Меры
Иван Наблюдатель
Мишустин не политик, а хозяйственный руководитель по его сути. Он думает только про товарооборот и доллары.
Дмитрий Зимнюков
Тост: "У казахов есть такой обычай, когда в семье рождается сын, отец сажает дерево. Когда сын вырастает идиотом, отец срубает дерево. Так выпьем же великие казахские степи."
хохлов владимир
Неправильно осуждать и критиковать, не наше это дело. Надо возбуждать уголовные дела, заочно выносить приговоры и по прибытию в Россию приводить их в исполнение (10 лет каторжных работ)
евгений кузин
И вводить экономические санкции и визовый режим.
Юрий
а ведь он ни дня не работал. да и наши чинуши то же. выросло поколение потребителей.и не важно какой национальности.казаки или казахи.
Елена Козлова
Перестарался авторишка. Жилы рвет ради Запада: рассорить нас с Казахстаном - розовая мечта мировых либералов. В следующей статье мы видим: На создателя "языковых патрулей" в Казахстане завели дело.
Анфиса Иванова
Вам нравится новый министр информации Казахстана???!!! Этот ублюдок?!
Виктор Фурцев
ну ты и курица
евгений кузин
Может хватит мантр о всяких братьев?!болгары,хохлы, теперь казахи..нет и не было у России братьев!приживалы и приспособленцы были.и хватит нести эту старую отрыжку о не братьях.и на Запад работаете в данном случае-вы!
Александр Черемухин
Вот такие идиоты и поставят Казахстан на колени. Оби
Александр Черемухин
Вот такие идиоты и поставят Казахстан на колени. Оби
Александр Черемухин
Вот такие идиоты и поставят Казахстан на колени. Оби
Александр Черемухин
Вот только тогда прийдется извиняться перед турками или китайцами,а ещё хуже перед талибами.

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