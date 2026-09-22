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Царьград

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В Екатеринбурге с 22 сентября перекроют две улицы до ноября

В Екатеринбурге с 22 сентября перекроют две улицы до ноября

С 22 сентября в Екатеринбурге вводятся временные ограничения движения на улицах Рощинской и Кунарской, где будут проводиться строительно-монтажные работы и модернизация тепловых сетей.

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