НСА принял участие в совещании по расширению страхования аквакультуры в Совете Федерации

Национальный союз агростраховщиков и предприятия рыбоводческой отрасли создадут экспертную группу по выработке подходов для расширения страховой защиты рисков производства товарной аквакультуры – такое решение принято по итогам совещания, которое состоялось 22 октября на площадке аграрного Комитета Совета Федерации.