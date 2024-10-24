НСА принял участие в совещании по расширению страхования аквакультуры в Совете Федерации

Национальный союз агростраховщиков и предприятия рыбоводческой отрасли создадут экспертную группу по выработке подходов для расширения страховой защиты рисков производства товарной аквакультуры – такое решение принято по итогам совещания, которое состоялось 22 октября на площадке аграрного Комитета Совета Федерации.
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