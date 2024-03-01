Полиция начала проверку после стриптиз-шоу в 25 километрах от зоны СВО

Полиция начала проверку после стриптиз-шоу в Валуйках Белгородской области Полиция в Белгородской области проводит проверку после стриптиз-вечеринки в кафе города Валуйки, которое находится в 25 километрах от зоны СВО.
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