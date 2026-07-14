Уровень воды в Ирбите достиг 732 см, подтоплено 194 участка

В Ирбите Свердловской области сохраняется сложная паводковая ситуация. Как сообщил в социальных сетях глава городского округа Николай Юдин, за минувшую ночь уровень воды в реке Нице повысился еще на 25 сантиметров, достигнув отметки 732 сантиметра.
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