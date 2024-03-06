Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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С.Селин - Сделайте что-то для страны лучше, ребят!

С.Селин - Сделайте что-то для страны лучше, ребят!

Видео Здесь  В беседе с aif.ru 62-летний популярный актер прокомментировал видео, которое сейчас расходится по сети и активно обсуждается.

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Комментарии
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Лида Орлова
Согласна с вами , я тоже пенсионерка и получаю достойную пенсию и не в чём не нуждаюсь .Я тоже начала работать с 15 лет с неполным рабочим днём на прядильно ткацкой фабрике , стаж работы около 50 лет ,работала и  училась в вечерней школе , потом заочно закончила техникум и институт , позже много лет работала экономистом .Не могу понять людей которые хают свою Родину ,стонают маленькая пенсия , работать надо , тогда и проблем не будет .Правильно вы сказали в магазинах продуктов много ешь не хочу , это болезнь такая ругать свою страну ...
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3 час.
Mихаил Р
То есть, что сотни тысяч россиян покинули страну, среди которых програмисты, ученые, квалифицированные специалисты, да и просто русские люди, а вместо них приехали мигранты, что рождаемость давно ниже естественного воспроизводства, а смертность бьёт новые &quot;рекорды&quot;, - всего этого не замечать, это и есть патриотизм?
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28 мин.
Анатолий Кузнецов
Как приятно услышать от представителя артистической среды разумный голос. Вот честное слово.
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12 мин.

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