С.Селин - Сделайте что-то для страны лучше, ребят!

Лида Орлова

Согласна с вами , я тоже пенсионерка и получаю достойную пенсию и не в чём не нуждаюсь .Я тоже начала работать с 15 лет с неполным рабочим днём на прядильно ткацкой фабрике , стаж работы около 50 лет ,работала и училась в вечерней школе , потом заочно закончила техникум и институт , позже много лет работала экономистом .Не могу понять людей которые хают свою Родину ,стонают маленькая пенсия , работать надо , тогда и проблем не будет .Правильно вы сказали в магазинах продуктов много ешь не хочу , это болезнь такая ругать свою страну ...