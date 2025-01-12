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Царьград

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Бесплатная вода для пассажиров в Пулково: аэропорт ждет улучшения погоды

Бесплатная вода для пассажиров в Пулково: аэропорт ждет улучшения погоды

В петербургском аэропорту Пулково рейсы приостановлены из-за плохой погоды. Пассажирам, ожидающим отправления, обеспечивают напитки в зонах вылета внутренних и международных рейсов.

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