Гвардиола мог возглавить сборную Англии в 2024 году

Хосеп Гвардиола мог возглавить сборную Англии по футболу в 2024 году. Как сообщает The Athletic, у специалиста была устная договорённость с Футбольной ассоциацией Англии (FA), но Гвардиола решил тогда остаться в «Манчестер Сити».
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