RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

Гвардиола мог возглавить сборную Англии в 2024 году

Гвардиола мог возглавить сборную Англии в 2024 году

Хосеп Гвардиола мог возглавить сборную Англии по футболу в 2024 году. Как сообщает The Athletic, у специалиста была устная договорённость с Футбольной ассоциацией Англии (FA), но Гвардиола решил тогда остаться в «Манчестер Сити».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии