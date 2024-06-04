Военнослужащие ВС РФ уничтожили расчет ВСУ при помощи комплекса «Лягушка»

Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» впервые применили наземный роботизированный комплекс «Лягушка», уничтожив пулеметный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе наступления на авдеевском направлении.
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