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Военнослужащие ВС РФ уничтожили расчет ВСУ при помощи комплекса «Лягушка»

Военнослужащие ВС РФ уничтожили расчет ВСУ при помощи комплекса «Лягушка»

Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» впервые применили наземный роботизированный комплекс «Лягушка», уничтожив пулеметный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе наступления на авдеевском направлении.

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