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Британия может отправить 100 тысяч военных на Украину для сдерживания России

Британия может отправить 100 тысяч военных на Украину для сдерживания России

Британия рассматривает возможность отправки военных на Украину в рамках миротворческой миссии для сдерживания России.

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