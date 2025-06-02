В Омске власти обязали предприятия временно сократить выбросы в атмосферу

Предприятия Омска должны снизить выбросы в атмосферу из-за режима неблагоприятных условий, введенного местными властями, сообщило 2 июня Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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