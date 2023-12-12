В Совфеде ответили начальнику Генштаба ВС Чехии на слова о «возможной войне с Россией»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал вчерашнее громкое заявление начальника Генштаба ВС Чехии Карела Ржехки о возможности военного столкновения с РФ.
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