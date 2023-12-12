В Совфеде ответили начальнику Генштаба ВС Чехии на слова о «возможной войне с Россией»

А с кем там воевать?..несколько пусков "кинжалов"..и все , чехии больше нет..дурак этот генерал.

АН

Алексей Наседкин

Чем меньше, тем, безосновательно, более злее. Чехия, Эстония и др. моськи. Их, если бы не правила грамоты, и писать с большой буквы не стоит за подобное дискредитирующее (позорное) поведение.