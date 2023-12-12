Русская весна
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Русская весна

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В Совфеде ответили начальнику Генштаба ВС Чехии на слова о «возможной войне с Россией»

В Совфеде ответили начальнику Генштаба ВС Чехии на слова о «возможной войне с Россией»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал вчерашнее громкое заявление начальника Генштаба ВС Чехии Карела Ржехки о возможности военного столкновения с РФ.

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Комментарии
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Владимир Нелюбин
А с кем там воевать?..несколько пусков &quot;кинжалов&quot;..и все , чехии больше нет..дурак этот генерал.
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14 час.
АН
Алексей Наседкин
Чем меньше, тем, безосновательно, более злее. Чехия, Эстония и др. моськи. Их, если бы не правила грамоты, и писать с большой буквы не стоит за подобное дискредитирующее (позорное) поведение.
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13 час.

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