Во Владивостоке – второй поджог автомобилей за неделю (видео)

Во Владивостоке произошел уже второй поджог автомобилей за последнюю неделю. В ночь с 30 на 31 марта в микрорайоне Снеговая Падь неизвестный поджег внедорожник Jeep Wrangler, стоящей на парковке близ дома 79 на улице Адмирала Горшкова, а затем вспыхнувший пожар перекинулся на стоявшие рядом Toyota Land Cruiser Prado и Chery Arrizo.