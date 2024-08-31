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МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ - Киевские неонацисты требуют от Монголии арестовать Путина

МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ - Киевские неонацисты требуют от Монголии арестовать Путина

В МИД просроченной Украины призвали Монголию арестовать президента РФ Путина. Монголия признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и потому обязана выполнить ордер на арест президента России Владимира Путина, заявили в МИД Киевской хунты.

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Комментарии
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Александр Батт
Надо побеждать в СВО. Тогда все утихомирятся.
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3 час.
Сергей Коваленко
(Ашибки преднамерены, в чом каюс многа тыщ рас) И придставем сибе, што в Манголии таки нашлися бесметрныи, сделавши предъяву нашему Президенту. И приросла Россия еще одним пастбищным угодьем с трудолюбивым народом
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1 час.
Владислав Владислав
Дебилы с Окраины ...
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28 мин.

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