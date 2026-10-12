После удара по дата-центру Яндекса всплыло имя предателя: "Знает об инфраструктуре всё"

ИА Новороссия В 2022 году он демонстративно покинул Россию, потом отказался от гражданства. Теперь работает на Palantir.
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А у нас производство ледорубов что, тоже уничтожили месте с внешней разведкой?
А мы молчим, а не мочим предателей, подонков передавших родину и даже в период такой военной годины сложной для государства не ужесточаем уголовный кодекс мести за их невежество, вредительство и их последствия для России. Стыдно господа, за державу обидно. Страдают дети, гибнут бойцы и граждане страны, а мы все рассусоливаем с таким отребьем понижая экономическую и военную мощь страны, сдавая врагу секреты благодаря сбежавшим.
Уничтожать нужно не Воложа, а его бизнес вместе с Palantir.
Кругом жиды, опять жиды. Иудовы дети. Кто этих бесов пестует в России, кто заполонил чертями бизнес, культуру, Правительство? Кто даёт им обогощаться и беспрепятственно выезжать в Земельку с миллиардами народных денег? Кто не инициирует преследования пейсатых за предательства и саботаж? Кто наперекор обществу возвращает к кормушке одиозных, мерзких Нарусову и т.п.? Кто?, интересно. Наверное, кто-то очень тихий, мелкий, властный, неприметный, прямо какой-то спецагент из бывших, советских структур....?
Это ещё Чубайс на сцену не выступил - а он ГОРАЗДО БОЛЬШЕ разновсяческой информацией владеет! ТАК ПРОСТО, что подкрадывается сомнение: "А может, ТАКИЕ СПЕЦИАЛЬНО ВНЕДРЕНЫ, чтобы "дезу" неприятелю гнать (для начала, в целях акклиматизации, НАДО ДАТЬ ПРОТИВНИКУ ТОЛИКУ ПРАВДИВОЙ ИНФОРМАЦИИ - вспомним "Вариант Омега")"?
А, как ни странно, если они ТУПО ПРЕДАТЕЛИ - бороться с подобными даже ЛЕГЧЕ: мы же не можем не знать, какой именно информацией они владеют!
Ибануццо - какую страшную тайну открыли...
Кто эту блядину вообще из страны выпустил???????????????
и что его нельзя достать там. если государство не может разобраться с предателями это то государство которое не может достойно постоять за себя. так и будем оправдываться и отмахиваться. а нас будут гнобить и унижать даже самые слабые страны. и чем дальше это они будут делать тем больше стран мира отвернутся от нас. унижение страны показывает слабость этой страны не на словах а на происходящем.
По законам военного времени Волож должен перестать существовать на этом свете.
Почему он и часть команды до сих пор жива?