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Уиткофф и Кушнер отложили визит в Москву из-за Зеленского

Уиткофф и Кушнер отложили визит в Москву из-за Зеленского

Ссора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом неожиданно скорректировала договоренности по дипломатическим переговорам США с Россией.

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