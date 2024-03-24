Захарова сыронизировала над лицами обвинивших Россию в теракте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на лица украинских «информационных террористов», которые в момент теракта в Crocus City Hall вели стрим, где обвиняли во всем Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии