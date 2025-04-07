Военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько проехался по Судже на новом броневике «Сармат-3», который редко попадает в кадр в зоне СВО.
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Военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько проехался по Судже на новом броневике «Сармат-3», который редко попадает в кадр в зоне СВО.
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