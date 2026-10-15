При настройке системы отопления с циркуляционным насосом многие владельцы сталкиваются с вопросом: «Какой режим работы насоса выбрать — автоматический или настроить параметры вручную?» И это действительно важно, поскольку от правильной настройки зависит не только эффективность отопления, но и расход электроэнергии, уровень шума и срок службы оборудования.