Суд рассмотрит дело экс-замминистра обороны Иванова о хищении у банка

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в среду проведет предварительное судебное заседание по уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего … .