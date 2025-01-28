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Суд рассмотрит дело экс-замминистра обороны Иванова о хищении у банка

Суд рассмотрит дело экс-замминистра обороны Иванова о хищении у банка

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в среду проведет предварительное судебное заседание по уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего … .

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