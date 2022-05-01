Военные следователи СК России посетили московские медучреждения, где проходят лечение дети из ДНР и ЛНР

На днях Уполномоченная при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова совершила рабочую поездку в Донецкую Народную Республику, куда привезла десять тонн гуманитарного груза.
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