В страшном ДТП в Сакском районе погибло два человека

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции РКНа трассе «Раздольное-Евпатория» столкнулись две машины. По неустановленным причинам водитель «ВАЗ 21102» врезался в дорожное ограждение, от удара авто вылетело на встречку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии