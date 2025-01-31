Крымское информ...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымское информационное агентство

128 подписчиков

В страшном ДТП в Сакском районе погибло два человека

В страшном ДТП в Сакском районе погибло два человека

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции РКНа трассе «Раздольное-Евпатория» столкнулись две машины. По неустановленным причинам водитель «ВАЗ 21102» врезался в дорожное ограждение, от удара авто вылетело на встречку.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх