5 популярных блюд таджикской кухни, после которых захочется добавки

Солнечный, жаркий и колоритный Таджикистан может похвастаться не только своим радушным гостеприимством, культурными традициями, историей и местными достопримечательностями, а и впечатляющей кухней, которая формировалась на протяжении веков.
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