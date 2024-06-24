Традиции и обычаи Святой Троицы: куда девать траву после Троицы Марина ОнегинаСегодня, 23 июня, православные отмечают один из двунадесятых праздников — Святую Троицу, также известную как Пятидесятницу или Зеленое воскресенье.
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