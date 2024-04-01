В Приамурье сотрудник администрации Белогорска осужден на 11 лет за взятку

Белогорский городской суд в Амурской области приговорил бывшего главного специалиста отдела ЖКХ и благоустройства администрации Белогорска к 11 годам лишения свободы за взятку при ремонте городских улиц, общий ущерб составил 3 млн рублей.
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