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«Это конец»: В США забили тревогу после слов Путина по Украине

«Это конец»: В США забили тревогу после слов Путина по Украине

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive высказался о тревоге после заявления Владимира Путина по Украине.

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